شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن الخطر.. "الإسعاف الجوي" يحذر من التجمهر في مواقع الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مدير الإسعاف الجوي في "الهلال الأحمر"، مازن الغامدي، من تجمهر الأشخاص في مواقع الحوادث.

وقال مدير الإسعاف الجوي في "الهلال الأحمر"، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن التجمهر في موقع الحادث يعرض حياة الآخرين للخطر ويعيق عملية وصول الإسعاف الجوي.

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وأوضح "الغامدي"، أن من أهم عوامل نجاح الإسعاف الجوي أن يكون الموقع آمن تماما، مشددا على أن وجود الأشخاص في مواقع الحوادث يضعهم في دائرة الخطر.

الإسعاف الجوي

كانت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجوف، عقدت في وقت سابق، ورشة عمل تدريبية للتعامل مع الإسعاف الجوي، ضمن استعداد الهيئة لتدشين الخدمة، عقب تزويد المنطقة بطائرة عمودية للإسعاف الجوي، التي تعد واحدة من أحدث الطائرات المستخدمة في هذا المجال.

وعقدت الورشة بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والإسعافية، وعرَّفت فيها المشاركين على طرق التعامل مع الطائرة والحالات الإسعافية ونقلها عبر خدمة الإسعاف الجوي.