شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة والنارية عقب نهاية التوقف الدولي.

موعد مباراة النصر وضمك

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وضمك اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي على ستاد الأول بارك.

وتنطلق مباراة النصر وضمك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويمنى النفس فريق النصر من تحقيق الفوز والانتصار على حساب فريق ضمك من أجل الحصول على الثلاثة نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

وتنقل مباراة النصر وضمك عبر قناة SSC HD1 حيث يتولى التعليق علي تلك المباراة المعلق الرياضي فهد عربشي وعلي سعيد الكعبي.