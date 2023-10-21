شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت نارية.. تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تشكيل فريقه الذي سيواجه ضمك والمقرر لها اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

واستقر لويس كاسترو على الدفع بالقوة الضاربة المتمثلة في كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا في قلب الهجوم من أجل تسجيل الأهداف بشكل مبكر وجاء تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك على النحو التالى:

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: أليكس تيليس، لابورت، عبدالإله العمري، نواف البوشل

خط الوسط: سيكو فوفانا، عبدالله الخيبري، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

وتنقل مباراة النصر وضمك عبر قناة SSC HD1 حيث يتولى التعليق علي تلك المباراة المعلق الرياضي فهد عربشي وعلي سعيد الكعبي.