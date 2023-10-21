شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة النصر وضمك في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

مباراة النصر وضمك

ويحتل فريق النصر المركز الخامس برصيد 19 نقطة من لعب 9 مباريات حيق حقق الفوز في 6 مبايات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق ضمك يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقط من لعب 9 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات.

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معلق مباراة النصر وضمك

وأعلنت قناة SSC HD1 تولى التعليق على مباراة النصر وضمك إلى المعلق الريضي فهد عربشي والمعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.