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معلق مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة النصر وضمك في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

مباراة النصر وضمك

ويحتل فريق النصر المركز الخامس برصيد 19 نقطة من لعب 9 مباريات حيق حقق الفوز في 6 مبايات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق ضمك يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقط من لعب 9 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات.

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معلق مباراة النصر وضمك

وأعلنت قناة SSC HD1 تولى التعليق على مباراة النصر وضمك إلى المعلق الريضي فهد عربشي والمعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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