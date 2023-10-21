شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي ومحبي الكرة السعربية من معرف ماهو ترتيب الدوري السعودي وذلك قبل مواجهات اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

مباريات اليوم السبت

النصر ×ضمك – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 SD

الحزم × الرائد- الساعة 6 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الشباب × الطائي- الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الأهلي × الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري المصري موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم السبت

وجاء ترتيب دوري روشن السعودي قبل مواجهات اليوم السبت على النحو التالى:

1- الهلال: 26 نقطة.

2- التعاون: 23 نقطة.

3- الاتحاد: 20 نقطة.

4- الفتح: 20 نقطة.

5- النصر: 19 نقطة.

6- الأهلي: 19 نقطة.

7- الاتفاق: 17 نقطة.

8- الفتح: 14 نقطة.

9- الوحدة: 13 نقطة.

10- ضمك: 10 نقاط.

11- الشباب: 9 نقاط.

12- الخليج: 9 نقاط.

13- الرياض: 8 نقاط.

14- الأخدود: 7 نقاط.

15- الطائي: 7 نقاط.

16: أبها: 7 نقاط.

17- الرائد: 5 نقاط.

18- الحزم: 3 نقاط