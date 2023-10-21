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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري المصري، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام سموحة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية تفيد موقفه فى جدول الترتيب.

ويحتل فريق سموحة المركز الـ 2 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بعدما حقق الفوز مرتين وتعادل مرة واحدة.

بينما يأتي نادي الزمالك بالمركز الـ 7 في ترتيب الدوري الممتاز، برصيد برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بعدما حقق الفوز مرة واحدة والتعادل مرتين.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك وسموحة، في تمام السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل 2024

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز، وتحديدًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

قاد أوسوريو فريق الزمالك حتى الآن في 22 مباراة على مستوى جميع البطولات، واستطاع الفوز 12 مرة والتعادل 6 مرات، فيما تلقى الفارس الأبيض مع الكولومبي 4 هزائم أمام الأهلي والإسماعيلي والشباب السعودي وأرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

ويلتقي أوسوريو مع فريق سموحة بقيادة أحمد سامي لأول مرة في مسيرته التدريبية مع الزمالك، حيث لم يسبق له مواجهة الفريق السكندري خلال 11 مباراة خاضها بالموسم الماضي من الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك اليوم

في حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: محمود علاء، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد فتوح،في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، حيث سيبدأ الفريق بثلاثي هجومي مكون من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، وسيساعدهم إبراهيما نداي فى الوسط.

تشكيل سموحة اليوم

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وخط الدفاع: محمود وحيد، أحمد حكم، محمد المغربي، شريف رضا، وخط الوسط: عمرو قلاوة، حمدي علاء، أحمد خالد، وخط الهجوم: لحسن دحدوح، مصطفى البدري، وفادي فريد".

حكام مباراة الزمالك وسموحة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة غدًا السبت الموافق 21 أكتوبر.

هذا اللقاء المقرر لها فى السابعة مساء غدًا السبت ضمن منافسات الاسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة غدًا على النحو الاتى:

محمود يوسف حكم للساحة، ومعه الثنائى أحمد صلاح وهشام الدسوقي كثنائى مساعد، ومحمود منصور حكمًا رابعًا.

اما تقنية الفيديو فجاء عليها الثنائى أحمد الغندور ويساعده مصطفى مدحت، كمساعد حكم فيديو.

وبعد تعادلين في أول جولتين أمام بيراميدز (2-2) والمقاولون العرب (1-1) نجح الفارس الأبيض في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري بعد فوزه خارج ملعبه على البنك الأهلي (2-1).

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 5 نقاط، في حين يتصدر نادي فيوتشر المسابقة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات.

وشهدت انتخابات نادي الزمالك، التي انعقدت مساء أمس الجمعة، الموافق 20 أكتوبر بمقر النادي فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب رئيسًا وهشام نصر نائبًا، والمندوه أمينًا للصندوق، بعد منافسة قوية بين الأعضاء.

يتطلع الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لمواصلة الانتصارات في المسابقة، وحرص الجهاز الفني على استغلال توقف الدوري لتجهيز اللاعبين للقاء اليوم.

وحذر المدير الفني لاعبيه من صعوبة اللقاء خاصة وأن سموحة يقدم عروض قوية في الموسم الحالي، وطالب أوسوريو بضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وشدد على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي المنافس في ظل وجود سرعات في لاعبي الفريق السكندري.