الحصيني يكشف عن عاصفة قد تتحوّل لإعصار.. ويحدد تأثيرها على المملكة

أعلن الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة “تسميات” المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن تشكل حالة مدارية في بحر العرب، وتم تسميتها بـ “تيج”.

وأوضح الحصيني في تغريدة على حسابه على “تويتر”: أن الحالة المدارية هي عاصفة مدارية، وأن الرياح تبلغ سرعتها حوالي 95 كيلومترًا في الساعة، ومن المحتمل أن تزداد سرعتها.

وأضاف الحصيني: أن العاصفة في تطور سريع، ومن المحتمل أن تتحول إلى إعصار، حيث يمر مسارها الحالي بين ظفار العمانية والمهرة اليمنية، ولكن هناك احتمالية لتغيير المسار.

وختم الحصيني تغريدته: بأنه لا يوجد تأثير مباشر للحالة المدارية على المملكة العربية السعودية، ولكن من المتوقع أن تؤثر بشكل غير مباشر، وذلك من خلال زيادة الرطوبة في الجو، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار.