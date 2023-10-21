تراند اليوم : بالفيديو .. قصة مواطنة امتهنت صناعة وبيع الفلفل الأحمر المطحون منذ 40 عاما بعد وفاة زوجها في حائل

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة العربية مقطع فيديو يوثق لقاء مع المسنة ثريا البخيث من منطقة حائل امتهنت صناعة الصرار وهو الفلفل الأحمر المطحون وبيعه على مدار 40 عاما.

وقالت ثريا البخيث: طالما صبرت في حمل إنتاجي لبيعه حتى تم نقلنا إلى سوق حائل لأبيع الصرار منذ 40 عام.

وقالت ابنتها أن الفلفل المطحون يطلقون عليه أهل حائل "الصرار" وتميزت نساء حائل بإضافة نكهات على الفلفل المطحون باستثناء المناطق الأخرى.

وتابعت الابنة أنها وإخوتها وإخوانها يساعدون أمهم في إعداد الفلفل وأمهم تأخذه وتبيعه في سوق حائل، واستمرت على مزاولة هذه المهنة بعد وفاة أبيها الذي وافته المنية وهي في عمر صغير.

وأضافت الابنة أن والدتها ثريا كانت بمثابة الأم والأب، وساعدت أبنائها على إتمام دراستهم وعدم الخروج معها إلى السوق.