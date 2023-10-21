تراند اليوم : وكالة بلومبرغ تكشف عن نقاشات سرية لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين بشأن مستقبل قطاع غزة دون حركة حماس

صحيفة الخليج 365 - وكالات: كشف تقرير لوكالة بلومبرغ، أن "مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، يبحثون مستقبل قطاع غزة دون حركة حماس"، وناقشوا "عددا من الاحتمالات، من بينها تكوين حكومة مؤقتة مدعومة من الأمم المتحدة وحكومات عربية".

ونقلت الوكالة، السبت، عن مصادر مطلعة فضّلت عدم الكشف عن هويتها في ظل استمرار النقاشات السرية، أن "تلك المناقشات لا تزال في مراحل مبكرة وتتوقف على تطورات لم تتضح بعد، مثل نتائج عملية برية لإسرائيل على القطاع".

وأضافت المصادر أن "أي خطة للقطاع ستحتاج إلى موافقة الدول العربية في المنطقة، وهو أمر غير مؤكد".

وطالما أكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم "لا يرغبون في احتلال قطاع غزة، لكنهم أكدوا أيضًا أن استمرار سيطرة حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة)، أمر غير مقبول"، في أعقاب الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي واختطاف نحو 200 رهينة، وأغلب القتلى والرهائن من المدنيين.