شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩.

ويمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً، وذلك عبر مجموعة من الخطوات البسيطة عبر "أبشر"، وتتمثل في الآتي:

خطوات المشاركة بالمزاد

الدخول على منصة أبشر

الضغط على "خدمات" من تبويب خدماتي

اختيار المرور

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

وأوضحت الإدارة أنه بعد إتمام تلك الخطوات بشكل صحيح، تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.