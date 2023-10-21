شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة "الزكاة والضريبة" بمعرض "العصر الرقمي" في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في معرض ومؤتمر منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا، الذي عُقدت فعالياته في فيتنام تحت شعار "احتضان العصر الرقمي: الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، ورعاية الجيل القادم من محترفي الجمارك".

وشاركت الهيئة في 3 جلسات حوارية، استعرضت فيها عدد من المحاور المتعلقة بالتكنولوجيا، حيث ناقشت في الجلسة الرابعة من المؤتمر كيفية الاستفادة من تقنيات قواعد البيانات في دعم العمليات الجمركية وأبرز المزايا التي تقدمها.

فيما تطرقت الهيئة في جلسة أخرى إلى طرق مواجهة تحديات التدريب والإجراءات المتخذة، في حين تناولت الجلسة الأخيرة خصائص تحليل البيانات في العمليات الجمركية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الامتثال.

حركة العمليات الجمركية

تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مشاركتها إلى إبراز التطور التقني في الهيئة وطرق استفادتها من البيانات في تسريع حركة العمليات الجمركية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب مع الخبراء التقنيين من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في العديد من المجالات الجمركية.

يُشار إلى أن مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا، يأتي في الوقت الذي تحقق فيه الهيئة نتائج متقدمة على مستوى التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة في مختلف مجالات أعمالها ومهامها، إلى جانب التطور المتسارع في دعم جهود تيسير حركة التجارة الدولية لتمكين المملكة من التحول إلى مركز لوجستي عالمي.