شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية والأهلية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالمملكة.

وتأتي هذه اللائحة ضمن التوجهات الحديثة للاستثمار الأمثل في رأس المال البشري ودعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تهيئة عوامل التمكين لاستقطاب الجامعات الأجنبية.

البحث العلمي

وإصدار هذه اللائحة يأتي ضمن توجهات المجلس في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وخدمة المجتمع، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

كما أقر مجلس شؤون الجامعات اللائحة المنظمة للجامعات والكليات الأهلية، التي تهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي من أجل تحقيق مخرجات ذات جودة عالية.

سوق العمل

وتسهم اللائحة في تحسين مخرجات التعليم الجامعي الأهلي وتحقيق متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مجلس شؤون الجامعات يعمل ضمن أهدافه الإستراتيجية على دعم منظومة التعليم الجامعي الأهلي ودعم القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح.