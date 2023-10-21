شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 21/10/2023 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 21/10/2023 والقنوات الناقلة واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة ماهى مباريات بطولة دوري روشن السعودي اليوم.

مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

وجاء مباريات الدوري السعودي اليوم السبت على النحو التالى:

النصر ×ضمك – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 SD

الحزم × الرائد- الساعة 6 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الشباب × الطائي- الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الأهلي × الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتنقل فعاليات مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات ssc hd الناقل الحصرى الوحيد لمباريات دوري روشن.