شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة لتعزيز فرص جماهيره في دعم فلسطين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية المصرية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الدوري الإفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك الطلب لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

وكان الأهلي قد تعادل مساء أمس الجمعة مع فريق سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق.

وعاد الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم السبت وحصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة على أن يعود الفريق للتدريبات غدا الأحد على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة.