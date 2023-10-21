شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.