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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، ويصطدم الأهلي بجاره الوحدة عندما يلتقيان على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن السعودي".

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه المثير على الغريم التقليدي الاتحاد في الديربي، وسيكون تركيزه منصبًّا على النقاط الثلاث لملاحقة الأندية التي تسبقه في الترتيب.

ويمتلك الأهلي مجموعة من الأسماء المميزة على غرار البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسييه والبرازيلي روجر إيبانيز والإسباني جابريال فيجا والتركي ميريح ديميرال.

على الجانب الآخر، يقدم الوحدة مستويات جيدة، رغم تعثره في بعض المباريات، ويطمح إلى استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر مرحلتين، خصوصًا في ظل تكامل صفوفه بعودة لاعبيه المصابين.

ويعول الوحدة على عدد من الأسماء المميزة أمثال هدافه النيجيري أوديون إيجالو والأسترالي كريج جودوين، والبرازيلي إنسيلمو دي مورايس والمغربي فيصل فجر ومواطنيه منير المحمدي وجواد الياميق والكوستاريكي أوسكار دوارتي.

موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الأهلي والوحدة، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي

تُنقل مباراة الأهلي والوحدة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين عبر شاشة قناة SSC EXTRA 1، ويعلق عليها مشاري القرني وعائد العصيمي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط: جابري فيجا - فرانك كيسي - محمد المجحد.

خط الهجوم: رياض محرز - روبيرتو فيرمينو - فراس البريكان.

يواجه فريق أهلي جدة، نظيره الوحدة، في مواجهة صعبة، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

يدخل أهلي جدة مباراة اليوم أمام الوحدة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز مهم على حساب جاره الاتحاد، الجولة الماضية، بالرغم من تذبذب المستوى بشكل عام، إلا أن الأهلي يمني نفسه الخروج بالثلاث نقاط، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير.

فيما يلعب الوحدة مباراة اليوم، وهدفه الخروج بنتيجة إيجابية، وتحقيق مفاجأة مستعينا بحالته الجيدة، ومستواه المتوازن منذ بداية الموسم في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الأهلي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما الوحدة في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.