إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية والجامعات والكليات الأهلية

وتأتي هذه اللائحة ضمن التوجهات الحديثة للاستثمار الأمثل في رأس المال البشري ودعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تهيئة عوامل التمكين لاستقطاب الجامعات الأجنبية، كما يأتي إصدار هذه اللائحة ضمن توجهات المجلس في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة وتنويع خيارات التعليم الجامعي وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وخدمة المجتمع، وذلك في إطار السياسة التعليمية للملكة العربية السعودية.
كما أقر مجلس شؤون الجامعات اللائحة المنظمة للجامعات والكليات الأهلية، التي تهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي من أجل تحقيق مخرجات ذات جودة عالية، وتسهم في تحسين مخرجات التعليم الجامعي الأهلي وتحقيق متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030 ، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة وبما يحقق أهداف التنمية ودعم قطاعات سوق العمل.
يذكر أن مجلس شؤون الجامعات يعمل ضمن أهدافه الإستراتيجية على دعم منظومة التعليم الجامعي الأهلي ودعم القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح.
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