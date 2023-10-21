منح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف موفنتيس و القائد السعودية للنقل

وافقت الهيئة العامة للنقل لمنح امتياز النقل العام بالحافلات لشركة نورث وست باص "تحالف شركة موفنتيس مع شركة القائد السعودية للنقل"؛ في إطار تخصيص قطاع النقل العام بالحافلات في المملكة، والذي تم خلاله الإعلان عن تقسيم خطوط النقل الى 3 مناطق رئيسية هي منطقة الشمال الشرقي ومنطقة الشمال الغربي والمنطقة الجنوبية.

واشترطت الهيئة وجود شريك أجنبي لإعطاء الامتياز في المشروع للعمل على تطوير منظومة النقل وفق أعلى المعايير العالمية وبالشراكة مع الشركات الأجنبية العريقة على مستوى العالم؛ حيث سيقوم التحالف الحاصل على الامتياز بتشغيل خطوط النقل العام بالحافلات في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.

من جانبه أوضح العضو المنتدب لشركة موفنتيس جوردي كاستيلس؛ أن الشركة ستعمل على خطة تشغيلية تغطي عدة مدن تبدأ من مركزها في مدينة جدة وتغطي ممر البحر الأحمر بأكمله بما في ذلك الطائف ومكة وينبع وصولاً إلى تبوك في المنطقة الشمالية؛ بالإضافة إلى الفروع التي تتجه الى الداخل للاتصال بباقي المدن الأخرى لتغطي المدينة المنورة والعاصمة الرياض وصولاً إلى حائل، وفق شبكة نقل من 23 طريقاً و14 ممراً موزعة على شبكة طول تبلغ 21,623 كم تخدمها 11 محطة موزعة في مختلف المناطق و تخدم ما يقدر بنحو 1,5 مليون مسافر سنوياً.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة القائد السعودي للنقل فيصل القايد؛ أن هذا التحالف بين شركة القائد التي تمتلك خبرة 40 عاماً في النقل في المنطقة الغربية وبين شركة موفنتيس الاسبانية المتواجدة في ثلاث قارات، ولديها خبرة 100 عام في مجال النقل يعزز منظومة النقل في المملكة ويسهم بشكل كبير في تأهيل الشباب السعودي لهذا القطاع وتطوير وسائل المواصلات العامة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أنه تم تجهيز اسطول حافلات يتكون من 123 حافلة حديثة متنوعة بين قياسية وحافلات لكبار الشخصيات وتم توفير 4 مستودعات أساسية مجهزة بالكامل بالإضافة الى 4 مستودعات داعمة لتكون جاهزة لتقديم أفضل خدمات النقل والدعم اللوجستي؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعمل بشكل كبير على تحقيق أهداف و رؤية المملكة 2030 في سبيل تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتحسين الحياة المعيشية لكافة أفراد المجتمع في المملكة؛ ليكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية مستداماً يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذجاً للتنقل المتكامل في العالم.