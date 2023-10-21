ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، بحوزته (9) طيور مصيدة، وشبك صيد، ودربيل، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك غرامة (100) ألف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.