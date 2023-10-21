شكرا لقرائتكم خبر عن اغلبنا يرميها القمامة ..كنز رباني لايقدر بثمن داخل قشر الموز تشفي من 7 أمراض ..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

‏الموز من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الطبيعية ‏وهي أيضا من الفواكه اللذيذة التي يحب أن يتناولها الكثير من الناس كما أنها تقلل من الكثير من الأمراض و تغدي الجسم بعناصر كثيرة يكون في حاجة إليها ويستخدم الموز في العديد من الوصفات الطبيعية كما أنه يستخدم في إعداد الحلويات والمثلجات والمشروبات اللذيذة وغيرها، مع كد هذا هناك فوائد أخرى للموز يتم الحصول عليها من خلال قشوره فقشور الموز أيضًا تحتوي على كثير من الفوائد، لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على الفوائد التي يمكننا الحصول عليها ‏من قشور الموز والاستخدامات التي يمكننا استخدام قشور الموز فيها.

‏فوائد قشور الموز للجسم والبشرة



فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من قشور الموز واستخدامها على الجسم والبشرة والشعر:

تستخدم ‏قشور الموز في علاج اصفرار الأسنان حيث تعمل على تطهير الأسنان وازالة رواسب من عليها بواسطة فرك الأسنان بها كل يوم وبعد مدة ستظهر نتيجة قشور الموز على الأسنان.

تستخدم قشور الموز في علاج آثار حبوب الشباب وازالة الرؤوس السوداء من البشرة.

من خلال وضع قشور الموز تحت العين يمكنها التخلص من الهلات السوداء التي تعاني منها البشرة.

‏تحتوي قشور الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم وهي من المواد التي يحتاجها جهاز المناعة في الإنسان.

‏تحتوي قشور الموز أيضا على الكبريت والنيتروجين وهما من المعادن الطبيعية التي يحتاجها جسم الإنسان.

‏استخدامات قشور الموز

‏فيما يلي بعض الأشياء التي يمكننا استخدام قشور الموز فيها بعيدا عن الاستخدامات الصحية له:

‏يمكن استخدام قشور الموز كسماد للتربة لأنها تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والنيتروجين والكبريت وهذه المواد هي المواد المكونة لسماد النباتات.

يمكن استخدام قشور الموز أيضا في تلميع الأحذية فهي تعطيها لمعانا واضحا.