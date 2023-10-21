شكرا لقرائتكم خبر عن كوب واحد من ماء الشعير يصنع المعجزات .. فوائد مذهلة لن تتخيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد ماء الشعير مشروب علاجي فعال للغاية للعديد من الأمراض الشائعة. يعتقد المؤرخون أنه في العصور القديمة ، كان من الشائع وجود ماء الشعير في أماكن مثل بريطانيا واليونان وآسيا. في الهند ، وهو علاج شفاء قديم نشأ منذ أكثر من 4000 عام في شبه القارة. اليوم ، يبحث المزيد من الناس عن حلول طبيعية للأمراض الشائعة.

ووفقاً لما ذكره موقع “هيلثي”، يعتبر الحصول على كوب من ماء الشعير الحل الأمثل للعديد من الذين يرغبون في الحفاظ على صحتهم بالطريقة الطبيعية، نعرض بعض الفوائد الصحية لمياه الشعير.



التهابات المسالك البولية

يمكن لكوب من ماء الشعير يوميًا أن يمنع التهابات المسالك البولية. هذا هو أحد أفضل العلاجات المنزلية لالتهابات المسالك البولية وحصى الكلى. كما أنه مدر طبيعي للبول وسيساعدك في الحفاظ على صحتك العامة أيضًا.

فقدان الوزن

يمكن لماء الشعير أن يبدأ عملية التمثيل الغذائي البطيء وحرق الدهون. كما أنه يمنع جوعك ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام. هذا مهم إذا كنت تريد إنقاص الوزن.

يحسن صحة القلب

يتضمن الشعير على الألياف وبيتا جلوكان. سيساعدك تناول الطعام بانتظام في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. هذا بالتأكيد جيد لصحة قلبك. يحتوي ماء الشعير أيضًا على خصائص قوية مضادة للالتهابات ويمكن أن تمنع العديد من الأمراض.

يحافظ على مستويات السكر في الدم

من المعروف أن ماء الشعير يحسن مقاومة الأنسولين. تساعد خصائصه المضادة للالتهابات مرضى السكر أيضًا. تناول كوبًا يوميًا إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. يمكنك أيضًا الحصول على هذا لتقليل مستويات السكر في الدم إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

يحسن الهضم

يعتبر ماء الشعير منشطًا للجهاز الهضمي. يستخدم على نطاق واسع من قبل ممارسي الايورفيدا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة مثل الإمساك والإسهال. يساعد هذا الماء أيضًا في استعادة توازن الكهارل في الجسم أثناء العدوى. إنه علاج منزلي فعال لالتهاب المعدة والأمعاء وضربات الحرارة أيضًا. فهو سهل على المعدة وغني بالعديد من المعادن والفيتامينات.

يزيل سموم الجسم

اشرب كوبًا من ماء الشعير في الصباح. سيساعدك هذا على إزالة السموم من جسمك. يطرد السموم من الجسم والأمعاء من خلال المسالك البولية. الاستهلاك المنتظم لهذا الماء سيكون له تأثير تطهير على النظام الداخلي للجسم.

طريقة تحضير ماء الشعير:

خذ ربع كوب شعير وأضفه إلى 3 أكواب من الماء. اجلب هذا ليغلي. ستلاحظ تغير لون الماء. اغليها لمدة 5 إلى 10 دقائق. اخلع النار واتركها تبرد. يصفى ويصب في كوب طويل. يمكنك أيضًا إضافة قليل من الملح وبعض الليمون والعسل حسب الرغبة. أو يمكنك الحصول عليها كما هي.