شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل مربي الجزر اللذيذ في المنزل بتكلفة اقتصادية وطعم يعشقه الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد مربى الجزر من أفضل أنواع المربى التي يمكنك تناولها مع الحصول على فوائد غذائية عالية، فضلاً عن أنها محبوبة للغاية ويعشق الجميع تناولها لأن لها طعم لذيذ، الجدير بالذكر هو إمكانية إضافة البرتقال إليها لتصبح القيمة الغذائية أعلى وتكون مصدر إلى تعزيز الجهاز المناعي بشكل أقوى، وعند إعداد مثل هذه الأمور في المنزل تعم الفائدة بشكل أكبر نتيجة استخدام أدوات نظيفة ومواد معروف مصدرها وبدون مواد حافظة، ولمعرفة كيفية تحضير مربى الجزر في المنزل بأكثر من طريقة فإنه يمكنكم متابعة المقال التالي..

كيفية تحضير مربى الجزر في المنزل؟ للحصول على أفضل مربى جزر لعمل سندوتشات المدرسة بطريقة اقتصادية فإن عليك اتباع الطريقة التالية:

المكونات:

2 كيلو جزر.

ثلاثة أكواب من السكر.

6 أكواب ماء.

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

قم بإحضار وعاء ومن ثم وضع الجزر به حتى يغسل جيدًا بالماء وتتخلص من كافة الأمور العالقة به.

يجب بشر الجزر جيدًا ومن ثم وضعه في وعاء على النار بعد ذلك يضاف إليه السكر.

قم بتهدئة النار تماماً حتى تذوب حبيبات السكر نهائيا.

بالنسبة إلى الماء فإن إضافته تكون بشكل تدريجي مع التقليب.

بالنهاية قم بإضافة الفانيليا حتى تصبح لها رائحة قوية ونفاذة، اغلق النار حينما تصبح المربى ذو قوام متماسك.

طريقة أخرى لتحضير مربى الجزر يمكنك تحضير مربى الجزر بإضافة البرتقال إليها وهذا بإتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كيلو جزر مبشور.

2 كوب ونصف سكر.

ربع كوب عصير ليمون.

3 ثمرات من البرتقال.

عود قرفة.

بعض من اليانسون.

نصف ملعقة جوزة الطيب.

6 أعواد القرنفل.

طريقة التحضير:

أحضري وعاء وقومي بوضع الجزر المبشور به ومعه السكر.

قومي بإضافة عصير البرتقال وكذلك عصير الليمون إلى الجزر بالسكر.

ترفع كافة المكونات على نار هادئة.

بعد ذلك يجب إضافة بقية المكونات إلى الجزر مع إضافة رشة صغيرة من الملح.

تترك المكونات على النار حتى تذوب تماماً على أن تكون هادئة.

بعد مرور ساعة بالضبط يتم غلق النار وتركها حتى تبرد.