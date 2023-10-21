هدية ورحمة من ربنا..هذا المشروب الساخن يمتص السكرفي الدم فورا وله فوائد اخرئ عظيمة

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عدن - ياسمين التهامي -

يمكن استخدام نبات القرنفل بعدة طرق، حيث يمكن الاستفادة من البراعم المجففة أو استخدام زيت القرنفل بالإضافة إلى غليه بالماء أو إعداد شاي القرنفل، إذ يمتلك القرنفل العديد من الفوائد الصحية، ولكن لا بد من التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام مغلي القرنفل في بعض الحالات الطبية. كما أن استخدام مغلي القرنفل قد يُسهم في تخفيف بعض الأعراض ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في علاج أمراض مثل السكري أو قرحة المعدة وغيرها. ومن فوائد مغلي القرنفل ما سيأتي ذكره.

مفيد لصحة الفم ما تأثير القرنفل على صحة الفم؟ وما دوره في التقليل من التسوس؟ استخدم الناس براعم زهور القرنفل المجففة منذ زمنٍ طويل في الطب التقليدي، ولكن العلماء بدأوا بدراسة فوائده الصحية للفم والأسنان مؤخرًا. وقد قام الباحث راجيني كانث وزملائه من الهند عام 2016 برصد تأثير القرنفل على صحة الفم حيث قام بالدراسة الآتية: تم نقل عينة تسوس من أسنان متسوسة وزراعتها في وسط رطب من مادة الآغار لتحفيز نمو الكائنات الحية الدقيقة.





تم تطبيق خليط من الأعشاب ومن ضمنها مادة القرنفل لبحث تأثيرها في تثبيط الميكروبات. وُجد إن القرنفل هو الأكثر فعالية من الأعشاب الأخرى في محاربة الميكروبات التي تتسبّب بالتسوس ورائحة الفم الكريهة. وجد الباحثون أن غسول الفم الذي يحتوي على القرنفل يقوم على تقليل البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان.

تناولت دراسة أجريت بواسطة الباحث محمد ياسين عام 2020 في جامعة الملك سعود هدفها قياس كفاءة مستخلصات القرنفل -وشملت الأسيتون، ثنائي كلورو ميثان، الإيثانول، والإيثر البترولي- ضد أربع سلالات بكتيرية ممرضة هي: الإشريكية القولونية. السالمونيلا التيفية. المكورات العنقودية الذهبية. المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين. وكان مستخلص ثنائي كلوروميثان هو الأعلى فعالية ضد الجراثيم البكتيريّة والذي يتكون من 50.65٪ الأوجينول و12.54٪ خلات الأوجينيل كمواد فعّالة،مما يثبت أن للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات تعمل بدورها على وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، مما يثبت صحة الكلام المذكور أعلاه عن دور القرنفل في تعزيز صحة الفم.

نتائج بعض الدراسات تدعم الطب التقليدي في استخدام القرنفل لأغراضٍ علاجية ومع ذلك فإن الدراسات العلمية لا تزال قائمة ونحتاج إلى البحث أكثر. التقليل من الالتهابات ماذا عن الالتهابات؟ ما الجرعة التي يمكن للقرنفل أن يحد من خلالها مضاعفات الالتهاب؟ أُجريت دراسة عام 2017 بوسطة الباحث يوشينغ هانغ وزملائه تم نشرها في مجلة علم الأحياء الصيدلانيّة، وكان الهدف منها هو دراسة تأثير القرنفل في محاربة الالتهابات وتقليلها، وكانت الدراسة كما يأتي:

أُجريت الدراسة على 17 مؤشرًا حيويًا للبروتينات التي تعمل على إعادة تشكيل الأنسجة والالتهابات. تم تطبيق التجربة على هذه المؤشرات بتراكيز مختلفة من القرنفل بحجم 0.011، 0.0037، 0.0012، 0.00041. وجدت الدراسة إن خلاصة القرنفل بتركيز 0.011 كانت بفاعليّة أقوى وقامت بتثبيط إنتاج عدّة مؤشرات حيوية مسببة للالتهاب. إنّ للأوجينول الذي يُعد مكونًا رئيسًا في القرنفل دور مهم في تثبيط الالتهابات كما أثبتت الدراسات. التخفيف من قرحة المعدة ما هي قرحة المعدة وهل يسهم القرنفل في علاجها؟ تُعرف أيضًا بالقرحة الهضمية وهي تقرحات مؤلمة تتكون في الجدار الداخلي للمعدة وقد تمتد إلى الاثني عشر أو المريء، وتحدث عادةً بسبب ترقق البطانة الواقية للمعدة وينتج ذلك عن الإجهاد أو العدوى أو عوامل وراثية، تم إجراء دراسة عام 2014 ونشرت بواسطة مجلة العلوم التطبيقيّة على يد الباحث إي متولي، وكان الهدف منها بحث تأثير القرنفل على المعدة، وتمت التجربة بالخطوات الآتية:

تم أخذ عدد من الفئران وتقسيمهم إلى مجموعتين، حيث وضعت إحدى المجموعات كمجموعة مرجعيّة ضابطة، والمجموعة الأخرى هي فئران مصابة بقرحة المعدة بسبب تناول الأسبرين. تم إعطاء المجموعة المصابة بالقرحة خلاصة القرنفل. لوحظ بعد مرور الفترة التجريبيّة إن القرنفل يقلل من تقرحات المعدة، ويعزى السبب إلى انخفاض مستوى العصارة المعديّة إضافةً إلى تأثيرها المضاد للأكسدة والالتهابات. بعد إجراء الدراسة التجريبيّة على الفئران وُجد أنّ هناك تأثيرًا ملحوظًا في للقرنفل في التقليل من قرحة المعدة.

تعزيز وظيفة الكبد كيف يمكن للقرنفل أن يسهم في تعزيز وظيفة الكبد؟ في دراسة أجريت عام 2018 بواسطة الباحث محمد عبد الرحمن تم نشرها بمجلة بحوث الإشعاع والعلوم التطبيقيّة، هدفها بحث تأثير القرنفل على وظائف الكبد، وكانت الدراسة كالآتي: تم إجراء الدراسة على مجموعة من الفئران تم تغذيتها بشكل جيد. تم تقسيمها على 4 مجموعات، حيث أطعمت إحدى المجموعات زيت الزيتون، الثانية أطعمت العسل، الثالثة أطعمت خلاصة القرنفل والرابعة جُعلت كمجموعة معياريّة تم إطعامها غذاءً طبيعيًّا. استمرت التجربة لمدة 10 أسابيع.

وٌجد إن المجموعات التي تناولت القرنفل قد قل لديها نشاط السيتوكينات بشكلٍ واضح، كما قل لديها نشاط إنزيمات الكبد، كما قلل من تأثر الكبد حين تعرضه للمواد التي تؤدي به إلى التلف مثل رباعي كلوريد الكربون، الأمر الذي يسهم في الحافظ على وظائف الكبد. إن للقرنفل تأثير مضاد للأكسدة، الأمر الذي يسهم في منع تليف وتلفه الكبد، ويقلل من حدة الأمراض التي يتعرض لها.

ما تزال الدراسات على البشر محدودة مما يستدعي الحرص وعدم الاعتماد على القرنفل في الأغراض العلاجية بدون استشارة الطبيب، ولكن حسب ما ظهر في الدراسات الحيوانيّة فإنّ للقرنفل تأثير كبير في منع مضاعفات الكبد.