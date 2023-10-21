متحدث "الأرصاد": تتأثر المملكة بالحالة المدارية "تيج" اعتبارًا من الثلاثاء المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، تأثر المملكة -بمشيئة الله- بشكل غير مباشر، بالحالة المدارية (تيج)، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل إلى يوم الخميس الذي يليه.

وأضاف "القحطاني" أنه "قد ينتج عن ذلك ‏أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي، ومنطقة ‫نجران، والخرخير، وشرورة"؛ مشيرًا إلى أن سرعة في الرياح قد تصل إلى 45كم/ساعة ‏مع أتربة مثارة.

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