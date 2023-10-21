تراند اليوم : نائب أميركي سابق يتلقى نبأ صادم من فلسطين بعد استهداف أقدم كنيسة بغزة بغارة إسرائيلية

صحيفة الخليج 365: قال النائب السابق عن ولاية ميشيغن، جاستن عماش إن العديد من أقاربه قتلوا نتيجة غارة جوية إسرائيلية على غزة، وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتابع عماش وهو أول عضو أميركي من أصل فلسطيني في الكونغرس على موقع "إكس": "لقد أكدت الآن أن العديد من أقاربي قتلوا في كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية في غزة، حيث كانوا يحتمون، عندما تم تدمير جزء من المجمع نتيجة غارة جوية إسرائيلية".

وأضاف: "لقد عانى المجتمع المسيحي الفلسطيني كثيرا، عائلتنا تتألم بشدة، فليحفظ الله جميع الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعانون، مهما كان دينهم أو عقيدتهم".