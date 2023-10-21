شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الفترة التجريبية.. إطلاق مشروع حافلات مكة رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن الإطلاق الرسمي لحافلات مكة، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية.

ويُسهم المشروع في خدمة سكان مكة المكرمة وزوراها، وفي الارتقاء بجودة الحياة، من حيث توفير حافلات سريعة وآمنة في شوارع أقل ازدحاما وأكثر انتظامًا، بحيث تشتمل مقاعد مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تغطية شاملة لكافة بلديات مكة المكرمة، وحافلات صديقة للبيئة والإنسان.

حافلات مكة

يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث توطين الخبرات العالمية في مجال النقل العام، وتوفير وظائف عالية المهارات للذكور والآناث، والمساهمة في بناء اقتصاد حيوي متعدد الروافد، متنوع وثري.