شكرا لقرائتكم خبر عن من الثلاثاء القادم.. "الأرصاد": المملكة ستتأثر بالعاصفة "تيج" بشكل غير مباشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، بأن المملكة ستتأثر ⁧‫بشكل غير مباشر بالحالة المدارية "تيج" من ⁧‫يوم الثلاثاء القادم ⁩ إلى ⁧‫الخميس⁩.

وأشار إلى أنه قد يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة على ⁧‫الربع الخالي⁩ ومنطقة ⁧‫نجران⁩ (⁧‫الخرخير⁩ و ⁧‫شرورة⁩) وسرعة في الرياح تصل إلى 45كم/ساعة وأتربة مثارة.

وقد تشكلت في بحر العرب العاصفة المدارية تيج، والتي تتحرك بسرعة تصل 50 عقدة أو 95 كيلو متر، مع توقعات بتسارع وتيرتها.