شكرا لقرائتكم خبر عن من الثلاثاء القادم.. "الأرصاد": المملكة ستتأثر بالعاصفة "تيج" بشكل غير مباشر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، بأن المملكة ستتأثر بشكل غير مباشر بالحالة المدارية "تيج" من يوم الثلاثاء القادم إلى الخميس.
وأشار إلى أنه قد يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي ومنطقة نجران (الخرخير و شرورة) وسرعة في الرياح تصل إلى 45كم/ساعة وأتربة مثارة.
وقد تشكلت في بحر العرب العاصفة المدارية تيج، والتي تتحرك بسرعة تصل 50 عقدة أو 95 كيلو متر، مع توقعات بتسارع وتيرتها.