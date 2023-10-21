السعودية | بدء فعاليات مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت “لحظات العلا “فعاليات مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء في نسخته الجديدة 2023، والتي بدأت في 19 من الشهر الحالي،وتمتد حتى 4 من نوفمبر من الشهر القادم، حيث قدمت الفعاليات صورة مُبهرة وتجارب مميزة نالت إعجاب الضيوف في أيامها الأولى من خلال عدد من ورش العمل الشاملة، والأنشطة التفاعلية التي احتفت بتراث العلا التاريخي والطبيعي.

ويَعد مهرجان “لحظات العلا “من خلال هذه النسخة المميزة بتوفير تجارب فريدة تأخذ الزوار في رحلة غامرة تركز على الصحة والعافية، وذلك بفضل الفعاليات الرئيسية والتجارب والإضافات الجديدة الخاصة بهذه النسخة.

وعبر نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم، عن سعادته بانطلاق فعاليات المهرجان، منوها بالإقبال الكبير للزوار في أولى أيام المهرجان، الذين حرصوا على الاعتناء بصحتهم ورفاهيتهم، مع زيادة كبيرة في توجههم نحو الاستفادة من الفرص التي تساعدهم على تجديد نشاطهم واستعادة توازنهم، الأمر الذي أعطى المنظمين في المهرجان حافزاً إضافياً نحو تقديم مزيدٍ من التجارب المبتكرة التي ترتقي بمكانة هذه المهرجان في مجال الصحة والعافية، وتلهم الزوار لاعتماد نمط حياة صحي، وترسخ مكانة العلا كونها وجهة مثالية للاسترخاء وتجديد النشاط. ونرحب في هذا المهرجان بجميع الزوار وعشاق تجارب العافية من مختلف أنحاء العالم”.

وبين أن الأيام الأولى حملت لعشاق تجارب الصحة والعافية العديد من الفعاليات المميزة، حيث شهدت عودة فعالية فايف سنسِس سانكشواري التي تقدم برنامجاً حافلاً بالأنشطة الحسية الغامرة،وتضمنت الفعالية مجموعة من الجلسات المتنوعة، مثل جلسات اليوجا والتأمل والعلاج بالأصوات واللياقة البدنية وممارسة الصفاء الذهني، والتي ساهمت في توفير بيئة حوارية وملهمة مكنت المشاركين من الشعور بالراحة والاسترخاء والانتعاش على المستويين البدني والنفسي.

وأكد المعلم أن فعالية تجربة إحياء الطبيعة نالت إقبالاً واسعاً من الحاضرين الذين شاركوا في ورش عمل إبداعية للمساعدة على معالجة النفايات البيئية وبناء مساحة عامة جديدة. وتضمنت التجارب أيضاً مجموعة من الفعاليات والأنشطة الأخرى التي حظيت باهتمام واسع بين الحاضرين، مثل برنامج العافية من “نمو-هب” وتجربة إحياء التراث ودروس الطبخ من مدرسة آنية،بالإضافة لتجربة روح في الوادي التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر وجمعت بين يوجا كونداليني وخمسة إيقاعات من الحركات وتمارين التنفس والعلاج بالصوت.

وأفاد أنه يمكن للجميع حجز تذاكر الدخول ليوم واحد من الفعاليات القادمة، حيث إن تذاكر اليوم الواحد لفعالية فايف سنسِس سانكشواري بـ 200 ريال، بالإضافة إلى التذاكر الأسبوعية التي تباع مقابل 950 ريالاً، كما تتيح التذاكر اليومية الخاصة بمنتجع هابيتاس العلا لحامليها دخول حوض السباحة المميز والمشاركة في أنشطة العافية الداخلية مع وجبة غداء ومشروبين بجانب حوض السباحة، بينما تتيح التذكرة اليومية لتجارب العافية في هابيتاس العلا نفس الخدمات إضافة إلى جلسة علاجية لمدة ساعة كاملة في ثريا سبا الفاخر.

ويصاحب فعاليات المهرجان عدد من ورشة عمل الزراعة البيئية،التي تتيح للزوار التواصل مع الطبيعة والتعرف على الأساليب الزراعية الفريدة في العلا والمشاركة في أنشطة الزراعة.

ودعا المعلم جميع الزوار الراغبين بحضور فعاليات المهرجان،وشراء التذاكر والتصاريح اليومية والباقات الدخول على الموقع الإلكتروني: www.experiencealula.com/en.