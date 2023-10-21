حريق سيارتين بجدة

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إنذار ملاك 97 موقعا بنصف القمر
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال أسبوع، جولات تفتيشية في عدة مواقع بالظهران، ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة...
127 مخالفة بمحمية الإمام تركي
ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 127 مخالفة داخل نطاق المحمية، شملت «قطع السياج، ودخول المناطق المحظورة، وإشعال...
الداخلية والجهات المشاركة تواصل التدريبات في التمرين التعبوي المشترك
تواصل وزارة الداخلية، التدريبات الميدانية والفرضيات التطبيقية في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين...
ترحيل 9280 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
60 فرصة عمل من 9 جهات لخريجي التقنية
نفذت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لقاء توظيفيا، وفر 60 وظيفة فرصة...
طالبات عبدالرحمن بن فيصل تشاركن بمهرجان الروبيان
في مبادرة تعد الأولى من نوعها؛ شاركت طالبات قسم البيئة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في مهرجان القطيف للروبيان.ولفتت...
إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية والجامعات والكليات الأهلية
وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية...
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