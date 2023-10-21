حريق سيارتين بجدة

إنذار ملاك 97 موقعا بنصف القمر نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال أسبوع، جولات تفتيشية في عدة مواقع بالظهران، ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة... الدمام: الدمام: دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1445 هـ 06 ربيع الثاني 1445 هـ 127 مخالفة بمحمية الإمام تركي ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 127 مخالفة داخل نطاق المحمية، شملت «قطع السياج، ودخول المناطق المحظورة، وإشعال... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1445 هـ 06 ربيع الثاني 1445 هـ الداخلية والجهات المشاركة تواصل التدريبات في التمرين التعبوي المشترك تواصل وزارة الداخلية، التدريبات الميدانية والفرضيات التطبيقية في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1445 هـ 06 ربيع الثاني 1445 هـ ترحيل 9280 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1445 هـ 06 ربيع الثاني 1445 هـ 60 فرصة عمل من 9 جهات لخريجي التقنية نفذت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لقاء توظيفيا، وفر 60 وظيفة فرصة... الرياض: سعود الخزيم الرياض: سعود الخزيم 06 ربيع الثاني 1445 هـ 06 ربيع الثاني 1445 هـ طالبات عبدالرحمن بن فيصل تشاركن بمهرجان الروبيان في مبادرة تعد الأولى من نوعها؛ شاركت طالبات قسم البيئة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في مهرجان القطيف للروبيان.ولفتت... الدمام: شذى مدن الدمام: شذى مدن 06 ربيع الثاني 1445 هـ 06 ربيع الثاني 1445 هـ إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية والجامعات والكليات الأهلية وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1445 هـ 06 ربيع الثاني 1445 هـ

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