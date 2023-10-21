اخبار السعوديه

حريق سيارتين بجدة

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إنذار ملاك 97 موقعا بنصف القمر

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال أسبوع، جولات تفتيشية في عدة مواقع بالظهران، ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة...

f9098f8a21.jpgالدمام:
f7c6ea192c.jpg06 ربيع الثاني 1445 هـ

127 مخالفة بمحمية الإمام تركي

ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 127 مخالفة داخل نطاق المحمية، شملت «قطع السياج، ودخول المناطق المحظورة، وإشعال...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1445 هـ

الداخلية والجهات المشاركة تواصل التدريبات في التمرين التعبوي المشترك

تواصل وزارة الداخلية، التدريبات الميدانية والفرضيات التطبيقية في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1445 هـ

ترحيل 9280 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1445 هـ

60 فرصة عمل من 9 جهات لخريجي التقنية

نفذت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لقاء توظيفيا، وفر 60 وظيفة فرصة...

icon-byline.pngالرياض: سعود الخزيم
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1445 هـ

طالبات عبدالرحمن بن فيصل تشاركن بمهرجان الروبيان

في مبادرة تعد الأولى من نوعها؛ شاركت طالبات قسم البيئة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في مهرجان القطيف للروبيان.ولفتت...

icon-byline.pngالدمام: شذى مدن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1445 هـ

إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية والجامعات والكليات الأهلية

وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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