ولفتت السيدات الصغيرات الانتباه بمشاركتهن العلمية والبحثية في النسخة الثالثة من مهرجان روبيان الشرقية الذي انطلق الخميس 19 أكتوبر الجاري واستمر 5 أيام متواصلة، في مخيمات مُعدّة ومُجهزة على الواجهة البحرية من كورنيش القطيف، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف آل سعود حفظه الله، وبتنظيم من وزارة البيئة والزراعة والمياه في المنطقة.
وذكرت أستاذ قسم الأحياء الدكتورة منى القيشاوي أن تخصص البيئة هو تخصص جديد ومستحدث في جامعة الإمام، بدأ هذا العام وركز على الدراسات العلمية البحثية في مجال البيئة، التي اهتمت بها الجامعة وفق الرؤية الجديدة، وكشفت دراسة علوم البيئة البحرية جوانب من مراحل حياة الروبيان، وأماكن توفره، ومستوى الوفرة منه؛ من ذلك أن غابات قرم محافظة القطيف هي بمثابة الأم الحاضنة للروبيان.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبات عبدالرحمن بن فيصل تشاركن بمهرجان الروبيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.