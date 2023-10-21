شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ماكدونالدز السعودية بعد مطالبات.. وتوجه بيان للمواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صرحت شركة ماكدونالدز السعودية في بيان لها يوضح أن الشركة متواجدة في المملكة العربية السعودية وأنها سعودية بنسبة 100% وجميع المالكين والإداريين والعاملين بها تابعين لشركة الرياض العالمية الخاصة بالأغذية بالتعاون مع الشركة المعروفة رضا للخدمات الغذائية، وأن كل ما يتعلق بالشركة الأخرى العالمية هو حصولهم على العلامة التجارية فقط.

تصريح شركة ماكدونالدز للأغذية

أعلنت شركة ماكدونالدز عبر بيانها بأنها تحترم وتلتزم بلادنا وتراعي مجتمعنا العربي وأنها غير مسؤولة عما يفعله أي وكيل آخر خارج المملكة، حيث إن الشركة العالمية هي ليست لفرد معين بل شركة مساهمة أي ملك ملايين الأفراد في كافة أنحاء العالم ومن بينهم المسلمين والعرب، وذلك يؤكد التزام الشركة بالحياد وعدم اتخاذها أي قرارات سياسية للمحافظة على مصالحها التجارية في كافة أنحاء العالم.

هاشتاج ينادي بمقاطعة ماكدونالدز

انتشرت في الفترات الأخيرة هاشتاج ينادي بمقاطعة شركة ماكدونالدز على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة بالأخص منصة إكس بعدما انتشرت صورة لإسرائيل وهي تتبرع بوجبات غذائية للجنود الإسرائيليين، وذلك ما أغضب عدد كبير من المسلمين العرب لما يتواجد في غزة.

ماكدونالدز السعودية

صرحت الشركة السعودية بالتبرع بمبلغ ٢ مليون ريال سعودي لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، كما أكدت في بيان لها أن قرار تبرع وكيل الشركة في إسرائيل بواجبات للجنود قرار فردي وليس لهم علاقة بذلك الأمر، وجدير بالذكر أن أسهم الشركة تراجعت بمعدل 2% بعدما انطلقت حملات المقاطعة للمطاعم والشركة.