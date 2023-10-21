"الدوسري" مديرًا عامًا للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 7:27 مساءً

أصدر رئيس الجهاز العسكري المكلف بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن الدكتور محمد القحطاني، قرارًا يقضي بتكليف العميد خالد بن عتيق الدوسري مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بوزارة الحرس الوطني. يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التطويرية للوزارة في تمكين الكفاءات من تولي المناصب القيادية، حيث يعد العميد خالد الدوسري من الخبرات القيادية في الحرس الوطني على مدى 29 عامًا متنقلاً في العديد من المواقع القيادية. وتنقل "الدوسري" خلال مسيرته العملية في عدة مواقع بارزة في الحرس الوطني، من أبرزها توليه قيادة مدرسة خدمات الإسناد في مدارس الحرس الوطني كما عمل مديرًا لإدارة تطوير المناهج في كلية الملك خالد العسكرية إلى جانب قيادته وإدارته الشؤون الرياضية في الكلية.

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