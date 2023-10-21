تراند اليوم : الكشف عن الخدعة التي ستستخدمها إسرائيل لاقتحام أسوار غزة وأنفاقها المتشعبة للقضاء على حماس

صحيفة الخليج 365 : كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الهجوم البري سيبدأ بدخول جرافات كاتربيلر D9R الجبارة الملقبة بـ"دوبي" والتي تعني "دمية الدب" الإسرائيلية إلى غزة، تليها موجات من دبابات "الميركافا".

لتحطيم الأسوار

تم تصميم جرافات كاتربيلر D9R لتحطيم الأسوار والتغلب على متاهة الشوارع الضيقة وشبكات الأنفاق الواسعة والأفخاخ المتفجرة ومواقع القناصة التي تنتظر القوات الإسرائيلية في حال دخلت غزة بريا. ومعظمها جرافات مدنية معدلة بإضافة درع مركبة.

القضاء على حماس

وبمجرد أن تقتحم "دمية الدب" طريقها إلى غزة، فإن دبابات ميركافا القتالية سوف تدخل خلفها، ليلحق بها فيما بعد قوات الجيش لتحقيق هدف إسرائيل المعلن من الهجوم وهو "القضاء على حركة حماس كليا".