تراند اليوم : نقص 5 كيلو من الوزن في أسبوع .. بالفيديو أخصائية تغذية تكشف مكونات النظام الغذائي العسكري وأثره على الجسم

صحيفة الخليج 365 : كشفت أخصائية التغذية ميشيل ميلان عن المقصود بالنظام الغذائي العسكري الذي ينقص الوزن 5 كيلو في الأسبوع.

وقالت ميلان خلال لقائها في برنامج إم بي سي في أسبوع أن النظام الغذائي العسكري أطلق عليه هذا الاسم لصرامته ولأنه يتبع على مدار 3 أيام وبسعرات حرارية منخفضة وفي باقي أيام الأسبوع يتم الأكل بشكل طبيعي وفي الثلاثة أيام يبدأ الشخص بـ 1400 سعرات حرارية وقد يصل لـ 1200 سعر حراري.

وتابع أن مكونات هذا النظام هي "تتنوع بين زبدة الفول السوداني، سمك التونة، الفاصولياء الخضراء، البيض المسلوق، الجبنة، الهوت دوغ، البروكولي، الجزر، الغريب فروت، التفاح، الموز، الآيس كريم، والبسكويت المقرمش، كما يمكن خلال هذه المرحلة شرب القهوة أو الشاي دون سكر أو إضافات، مع الحرص على تناول الكثير من الماء، وممارسة الرياضة.

وأضافت أن من الأعراض الجانبية لهذا النظام الغذائي أن الجسم مثل ما يفقد بطريقة سريعة ، يستعيد الوزن بنفس السرعة، كما أن المصابين بالضغط يؤثر عليهم سلبيا لأن النظام مليء بالأملاح، كما أن الجهاز المناعي يضعف، وكذلك الجسم يفقد ماء وعضل خلال هذا النظام.