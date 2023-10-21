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تراند اليوم : شاهد .. ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض

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شاهد .. ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض

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صحيفة الخليج 365 - واس: اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، مع السيناتور الأمريكي السيد ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا، حيث أكد سمو ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

كما أكد سمو ولي العهد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

شاهد .. ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض
شاهد .. ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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