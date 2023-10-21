تأهيل المبتعثين في الحوار الحضاري والتواصل الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتأهيل طلاب من المبتعثين في الحوار الحضاري و التواصل الثقافي، اختتمت أمس الأول فعاليات برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري والتواصل الثقافي الذي أقامته أكاديمية الحوار التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 أيام.

وهدف البرنامج إلى تأهيل 30 طالبا من أعضاء الأندية الطلابية المؤهلين لتقديم البرنامج التأهيلي للحوار الحضاري والتواصل الثقافي بين أوساط الطلبة السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدريبهم على مهارات الحوار الحضاري والتواصل الثقافي وتمكينهم من مهارات الحوار.

كما تضمنت محاور البرنامج مفهوم الحوار الوطني وأهميته للفرد والمجتمع، والحوار الحضاري، والعلاقات الدولية المعاصرة، والربط بينهما وتوظيف المشتركات الإنسانية لتطوير العلاقات الحضارية والمحافظة على مكونات الهوية الثقافية واستراتيجية ممارسة الحوار الحضاري والاتصال الثقافي.

وأوضح الملحق الثقافي بسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بخاري أن الملحقية بصدد تمكين المدربين من البرنامج في تقديم أولى الدورات لتنفيذ أهداف البرنامج، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت أخيرا مع برنامج سلام الحضاري ومن ثم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تهدف إلى تأهيل المبتعثين في مجالات الحوار الحضاري والتواصل الثقافي؛ ليتعايشوا مع جنسيات مختلفة في بيئات متنوعة، بما يبرز صورة المملكة وثقافتها وواقعها المشرف خارجيا.

أهداف البرنامج: