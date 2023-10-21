محاكاة الأخطار وفرضيات الذكاء الاصطناعي في «وطن 93 »

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- بواسطة أيمن الوشواش - لتبادل الخبرات في الإعداد والتخطيط والتنفيذ مع قوى الأمن الداخلي، تشارك الهيئة العليا للأمن الصناعي في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي (تمرين وطن 93) بالمنطقة الشرقية، بقوة بشرية وأحدث الآليات المزودة بالتجهيزات اللازمة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق في المنشآت التي تشرف عليها الهيئة؛ وذلك بتنفيذ فرضيات مشتركة مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة لمحاكاة الأخطار والتهديدات المحتملة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتعامل معها، وتبادل الخبرات في الإعداد والتخطيط والتنفيذ مع قوى الأمن الداخلي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتبادل الخبرات في الإعداد والتخطيط والتنفيذ مع قوى الأمن الداخلي، تشارك الهيئة العليا للأمن الصناعي في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي (تمرين وطن 93) بالمنطقة الشرقية، بقوة بشرية وأحدث الآليات المزودة بالتجهيزات اللازمة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق في المنشآت التي تشرف عليها الهيئة؛ وذلك بتنفيذ فرضيات مشتركة مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة لمحاكاة الأخطار والتهديدات المحتملة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتعامل معها، وتبادل الخبرات في الإعداد والتخطيط والتنفيذ مع قوى الأمن الداخلي. يذكر أن التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي ورئاسة أمن الدولة، والجهات المساندة من وزارتي الدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة. من جهة خرى نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة في لجنة الخدمات الطبية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن 93» بالمنطقة الشرقية، حملة للتبرع بالدم. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم، حيث تعد امتدادا للعديد من المبادرات التي تنفذها الخدمات الطبية في سبيل تعزيز الصحة العامة، ودعما للمبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المحتاجين للدم بجميع فصائله. أهداف التمرين: براز قدرات القطاعات والجهات المشاركة.

رفع مستوى التنسيق بينها.

صقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية.

القيام بمهامهم باحترافية عالية.

حفظ وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن.

تنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة.

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