الشورى يناقش تقارير بعد استكمال اللجان

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- بواسطة أيمن الوشواش - تشهد قبة مجلس الشورى انعقاد الجلستين العادية السابعة والثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة غدا وبعد غد، يبحث خلالهما عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين بعد أن استكملت لجانه المتخصصة دراستها خلال الفترة الماضية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد قبة مجلس الشورى انعقاد الجلستين العادية السابعة والثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة غدا وبعد غد، يبحث خلالهما عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين بعد أن استكملت لجانه المتخصصة دراستها خلال الفترة الماضية. جلسة الاثنين التصويت على توصيات لجنة الطاقة والصناعة بعد الاعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية.

التصويت على توصيات تقرير اللجنة الصحية المتضمن وجهة نظرها حول ملحوظات الاعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة.

الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموار البشرية

التصويت على توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

مناقشة تقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.

تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حيال ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للاحصاء.

جلسة الثلاثاء التصويت على توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

الاطلاع على وجهة نظر اللجنة حول ملحوظات الاعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي.

الاطلاع على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيال ملحوظات الاعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لبنك التنمية االجتماعية.

مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية.

مناقشة تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار.



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