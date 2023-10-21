ضبط 15.453 مخالفا وإحالة 41.633 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 15453 مخالفا وأحالت 41633 لبعثاتهم الدبلوماسية، بينما تم ترحيل 9280، خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 12 الى 18 أكتوبر 2023.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 15453 إجمالي عدد المقبوض عليهم
- 9865 مخالفا لنظام الاقامة
- 3610 مخالفين لنظام أمن الحدود
- 1978 مخالفا لنظام العمل
- 782 ضبطوا خلال دخول المملكة
- %68 منهم يمنيو الجنسية
- %29 إثيوبيو الجنسية
- %3 جنسيات أخرى
- 25 ضبطوا خلال عبر الحدود
- 8 متورطين في النقل والايواء والتشغيل
- 46907 خضعوا الاجراءات تنفيذ األنظمة
- 39198 رجال
- 7709 نساء
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