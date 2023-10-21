شكرا لقرائتكم خبر 1.6 مليون ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي مساء أمس الأول حاجز المليون و650 ألف ريال، بعد إقامة الليلة العاشرة من ليالي المزاد، الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وبيعت 3 صقور بمبلغ 155 ألف ريال، وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول شاهين قرناس طرح جنوب الليث، للطاروحين علي ومحمد المسعودي، وجرى بيعه بمبلغ 57 ألف ريال.

وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين قرناس طرح جنوب الليث للطاروح إبراهيم العيافي، وبيع بمبلغ 33 ألف ريال. وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح الوجه، للطاروحين فالح وفايز الرشيدي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 20 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال.

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين بالمملكة والمنطقة، وتأكيدا على ريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور، وتنظيم آلية البيع والشراء.