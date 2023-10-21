شكرا لقرائتكم خبر أكبر مزرعة مستدامة عالميا بوداي بن هشبل تدخل جينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت تقنيات الري الحديثة والمساحة التي تجاوزت الـ3 ملايين م2 في تسجيل المزرعة النموذجية الإرشادية في وادي بن هشبل التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، وذلك كأكبر مزرعة على مستوى العالم من حيث المساحة.

وتتنوع المحاصيل الزراعية التي تحويها وتقنيات الري بالمياه المعالجة وطرق الاستفادة منها.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بعسير أحمد آل مجثل، أن اختيار هذه المزرعة الإرشادية البحثية كأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم بمساحة تجاوزت 3ملايين و200 ألف م2، واحتوائها على 50 حقلا إرشاديا تطبق فيها أفضل الممارسات الزراعية والعلمية، كما تطبق أفضل الممارسات فيما يخص الري بالمياه المجددة والمعالجة ثلاثيا والصالحة للري المقيد وغير المقيد.

وأشار إلى أن المزرعة تضم حوالي 14 ألف شجرة تحتوي على 8 أصناف من الفواكه الموسمية التي تتميز بها منطقة عسير، إلى جانب 1000 شجرة سدر و400 شجرة لوز، كذلك تحتوي على 5 مزارع محمية ومكيفة مخصصة للأبحاث.