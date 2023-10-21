ولي العهد ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تطورات الأوضاع وفرص التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، أمس، دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم. وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد، ورئيس وزراء ماليزيا جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس وزراء ماليزيا، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.

فيما حضر من الجانب الماليزي، وزير الخارجية الدكتور زامبري بن عبدالقادر ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة زافرول تنكو عبدالعزيز ونائب وزير السياحة خير الفردوس بن أكبر خان ونائب الأمين العام لشؤون الثنائية نورمان محمد وسفير ماليزيا لدى المملكة وان زيدي وان عبدالله ووكيل الوزارة لقسم غرب آسيا زهيري بن بهاريم ومدير العلاقات الثنائية للاقتصاد والتجارة نور حسنا بنت بدر الدين والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزي ويرا أرهام عبدالرحمن والسكرتير السياسي لرئيس الوزراء محمد كامل والمستشار الخاص لرئيس الوزراء عبدالرزاق بن شريف.