شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ولي العهد والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يبحثان وقف التصعيد في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا، حيث أكد سمو ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

كما أكد سمو ولي العهد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

الحاضرون في الاجتماع

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب الأمريكي عضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ميريلاند من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية رود آيلاند من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جاك ريد، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ماين من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة سوزان كولينز.

ومن اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ديلاوير من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية كونيتيكت من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنثال، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور كوري بوكر، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ألاسكا من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور دانييل سوليفان، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ألاباما من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة كاتي بريت، والسفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني.