شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على ضمك - تعرف على موعد مباراة النصر السعودي المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز على ضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر المقبلة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي النصر، نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الدحيل القطري، الثلاثاء القادم، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وعلي الصعيد المحلي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على منافسه الفريق الأول الكروي بنادي الفيحاء، السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.