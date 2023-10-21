60 فرصة عمل من 9 جهات لخريجي التقنية

وأوضح عميد الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية، سعد دحيم السبيعي، لـ«دوت الخليج» أن الكلية تعمل ضمن جهودها على التنسيق بشكل متواصل مع مختلف القطاعات، لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجيها، وذلك من خلال تبادل الزيارات، وبحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتوظيف، وكذلك عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى إقامة المعارض والملتقيات.
وأوضح أنه تم عمل لقاء توظيفي مع 9 جهات، وتوفير 60 فرصة وظيفية مباشرة لخريجي الكلية في ثلاثة تخصصات مختلفة: تخصص إدارة الفعاليات، وتخصص تقنية الخدمات اللوجستية، وتخصص تقنية الموارد البشرية، وتعد جميعها من التخصصات النوعية، وتأتي أيضا ضمن مستهدفات رؤية 2030.
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