"الشيخ عايد الشراري" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عايد بن هاضل الشراري، كاتب عدل متقاعد في محكمة طبرجل، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، ويتجاوز عنه، ويسامحه، ويسكنه فسيح جناته.

وسيُقام العزاء في منزله الكائن بطبرجل على طريق شركة الكهرباء. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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