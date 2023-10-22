تراند اليوم : بالفيديو.. "كريستيانو" يحسم موقفه بشأن موعد اعتزاله كرة القدم

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب النصر كريستيانو رونالدو، عن المدة التي سيلعبها مع فريق النصر، والموعد المحتمل لاعتزاله كرة القدم.

وعلق خلال لقاء تلفزيوني على مباراة فريقه مع ضمك قائلا:"المباراة كانت صعبة جدا، خاصة أن الفريق يخوض المباراة بعد فترة التوقف مع المنتخبات، واستقبلنا هدف في الشوط الأول لكن عدنا بشكل قوي في الشوط الثاني".

وحول خوضه 200 مباراة وبقائه في المقدمة في جميع هذه المباريات. قال :"العمل الشاق والكبير الذي أقدمه هو ما جعلني في المقدمة دائما، والآن عمري 38 عاما، بالتأكيد سألعب في النصر هذا العام والعام المقبل، وبعدها سأستمع لما يقوله لي جسدي، إذا كنت سأكمل أو لا".

وأضاف، أنا سعيد جدا بتواجدي في السعودية، وسعيد بالجمهور السعودي، وأحرص على إسعادهم".