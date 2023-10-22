تراند اليوم : لأول مرة في الرياض .. شاهد: إطلاق أسبوع الموضة بأزياء فريدة لمصممين سعوديين

صحيفة الخليج 365 : أطلقت هيئة الأزياء السعودية "أسبوع الموضة" المقام في العاصمة الرياض، لأول مرة، حيث بدأت العروص منذ أمس 20 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2023.

وانطلقت العروض بتصاميم المصمم السعودي الشهير محمد آشي الذي يقدم أول عرض أزياء له في مسقط رأسه، احتفالاً بجذوره وبالأصالة ذات الطابع العالمي للعاصمة السعودية.

واليوم السبت أقيمت العروض بتوقيع المصممين عدنان أكبر ، تيما عابد ، يوسف أكبر ، أتيليه حكايات ، بافون ، نور الظاهري ، فاطمة عبدالقادر ، هلا الغرباوي ،و دار الهنوف.

وافتتحت عروض الأزياء الراقية اليوم بعرض المصمم عدنان أكبر، وهو أول مصمم سعودي، ويعتبر من رواد الموضة و الأزياء في السعودية ،عُرف عن المصمم عدنان تميز تصاميمه ورُقيها، وكانت الإطلالة الأولى في عرض عدنان أكبر هي إطلالة عروس.