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تراند اليوم : رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سندخل قطاع غزة للقضاء على حماس

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صحيفة الخليج 365 : صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لقادة الجيش الإسرائيلي، السبت، أن الجيش سيبدأ عملية للقضاء على حماس.

وقال القائد في تصريحاته للواء جولاني في الجيش الإسرائيلي: "سوف ندخل قطاع غزة. سنشرع في مهمة عملية ومهنية لتدمير مسلحي حماس والبنية التحتية".

وأضاف هاليفي أنه عندما يدخل الجيش الإسرائيلي غزة، فإنه "سيضع في اعتباره" الصور التي حدثت في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل.

وتابع إن غزة معقدة ومزدحمة لكن الجيش الإسرائيلي يتأهب.

وواصل هاليفي: "كل قدرات الجيش الإسرائيلي ستكون معكم في ذلك التحرك. كونوا شجعان، بهذه العقلية، وكونوا حازمين للغاية، وامنحوا جنودكم الثقة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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