تراند اليوم : رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سندخل قطاع غزة للقضاء على حماس

صحيفة الخليج 365 : صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لقادة الجيش الإسرائيلي، السبت، أن الجيش سيبدأ عملية للقضاء على حماس.

وقال القائد في تصريحاته للواء جولاني في الجيش الإسرائيلي: "سوف ندخل قطاع غزة. سنشرع في مهمة عملية ومهنية لتدمير مسلحي حماس والبنية التحتية".

وأضاف هاليفي أنه عندما يدخل الجيش الإسرائيلي غزة، فإنه "سيضع في اعتباره" الصور التي حدثت في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل.

وتابع إن غزة معقدة ومزدحمة لكن الجيش الإسرائيلي يتأهب.

وواصل هاليفي: "كل قدرات الجيش الإسرائيلي ستكون معكم في ذلك التحرك. كونوا شجعان، بهذه العقلية، وكونوا حازمين للغاية، وامنحوا جنودكم الثقة".