تكريم 3 مبتعثين حققوا منجزات أكاديمية بجامعات كندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في كندا الدكتور محمد الجبرين عددا من طلبة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذين حققوا منجزات أكاديمية.

وشمل التكريم الطبيب راكان الهيدي المبتعث إلى جامعة ماكجيل في كندا لدراسة زمالة جراحة المسالك البولية، نظير فوزه عن عام 2023 بجائزةEdmond D. Monaghan Principles of Surgery Award التي تمنح لأفضل طبيب مقيم في السنة الأولى من مرحلة الزمالة طوال عام تأسيسه الجراحي.

كما كرم الطبيبة ميعاد رحيم المبتعثة لدراسة الزمالة بتخصص طب الأسرة والمجتمع، إزاء حصولها على جائزة « DFCM Postgraduate Award كأفضل طبيب مقيم في فئة التميز السريري لسنة 2023» من برنامج طب الأسرة في جامعة تورونتو، والطبيب ياسرتوفيق المبتعث إلى جامعة كوينز في كندا لدراسة الزمالة بتخصص جراحة العظام لفوزه بجائزتين من الجامعة، هما جائزة ‏ Dr.John Rudan Resident Award of Excellence ، وجائزة Golden Cobb - Queen's Ortho resident of the year.